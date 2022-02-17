السجن المشدد لفكهاني وبائعة لاتجارهما في الهيروين والأستروكس بالطالبية

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت، بمعاقبة فكهاني بالسجن المشدد ١٠ سنوات وبائعة بالسجن المشدد ٦ سنوات، لاتهامهما بالاتجار في الهيروين والأستروكس بالطالبية.

وكان قد أحال المستشار طارق حسنين مروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، القضية رقم ١٦٥٢٩ لسنة ٢٠٢١ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٤٢٩٦ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من خلاف م م ج، ٤٨ سنة، فكهاني، وهناء ر ا ر، ٤٣ سنة، بائعة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين لانهم في يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وإحرزا بقصد الاتجار مادة تخضع لقيود المواد المخدرة الاستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد محمد أحمد عبد الله عطية - السن، ٢٦ سنة ملازم اول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الطالبية، بأنه نفاذا لاذن النيابة العامة الصادر قبل المتهمين بتحريات دلتـه علي اتجارهما بالمواد المخدرة انتقل لمكان تواجدهما فابصرهما والمتهم الأول ممسكا حقيبة سوداء والمتهمة الثانية ممسكة كيس بلاستيكي فضبطهما وباستخلاص ما بيدهما وبتفتيش الأول عثر بحوزته على ثلاثة أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر وقرص لجوهر الكلونازيبام المخدر ومبلغ مالي وميزان حساس وعثـر بـحـوزه الثانية على ثمانية لفافات لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهتهما بالمضبوطات أقـرا بـإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما والميزان الحساس لوزن المواد المخدرة.