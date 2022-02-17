عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم دمياط تناقش الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بموجهي عموم وأوئل المواد الدراسية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبداية النصف الثاني من العام الدراسي، بحضور صالح القصيفي، مدير عام التعليم العام، وباهر رزق مدير إدارة التوجيه الفني.

وأكد "وكيل الوزارة" انتظام العملية التعليمية يوم كامل بجميع مدارس المحافظة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

موجها بالإلتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكافة مدارس المحافظة، وتحديث البيانات من علي أرض الواقع، مؤكدا أن كل مايهمه هو انتظام العمل بالمدارس بدون عجز معلمين حتي يستفيد جميع أبنائنا الطلاب.

بالإضافة الي التنبيه علي جميع المعلمين بالالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية المقررة في الفصل الدراسي الثاني والحرص علي تفاعل الطلاب معهم أثناء شرح المناهج الدراسية بالطرق التي تم تدريبهم عليها لضمان فهم واستيعاب الطلاب للمناهج بعيدا عن الحفظ والتلقين.

ووجه "خالد خلف" الشكر والتقدير لجميع الموجهين العموم ولكل من شارك في تدريبات التنمية المهنية خلال فترة إجازة نصف العام.

وناقش بعض المسابقات الخاصة بالتوجيهات مؤكدا للجميع أنه لن يقبل الا بالمنافسة علي المراكز الأولى علي مستوى الجمهورية.

وطالب "وكيل الوزارة" موجهى عموم وأوئل المواد بالعمل بروح الفريق مع كافة المعلمين مؤكدا أن الموجه العام ليس وحده الخبير في تخصصه،ولابد من الاستعانة بالجميع للصالح العام.

وفي نهاية الاجتماع أوصى "وكيل الوزارة" الجميع بالتعاون والعمل على تطوير العملية التعليمية بالمدارس وإزالة المعوقات والعقبات أمام المعلمين والطلاب، مؤكدا أنه بفضل الله وجميع العاملين متوقعين الخير في النصف الثاني من العام الدراسي.

اقرأ أيضا :

دمياط تكرم حفظة القرآن الكريم وتفتتح معرض رياض الأطفال للوسائل التعليمية

دمياط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

"التعليم العالي": الدراسة بالجامعات والمعاهد السبت لمدة 16 أسبوعا.. والامتحانات خلال يونيو ويوليو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

كشفت خيانته مع جارتها..حكاية قتل سيدة النزهة على يد زوجها| بث مباشر

موضوعات متعلقة

مكتبة الإسكندرية تنظم حفل "صوت السينما" 10 مارس القادم

ترشيحاتنا

بعد تأجيل القضية.. عقوبات مشددة في انتظار حسن راتب وعلا حسانين للاتجار بالآثار

استجابة لصدى البلد.. "القابضة لمياه الشرب" تعلن توصيل الصرف الصحي لصاحب شكوى بسوهاج

مبطلات الوضوء .. ما يخص الرجال والنساء والمتزوجين

لأول مرة.. لقطات تجسسية لـ «فورد موستنج الكابريوليه» موديل 2023

رئيس وزراء بلجيكا يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في مكافحة الفكر المتطرف

الأعلى للجامعات: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لدعم الكليات في مواجهة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سحب رخصة طارق حامد.. دهس وتهشيم واطلاق رصاص اشهر حوادث ومخالفات لاعبي كرة القدم

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

فيديو

حق الكد والسعاية.. مبروك عطية يكشف مفاجأة عن ميراث المرأة|فيديو

عايشنا مشاعر حب.. هدية طفلين لروح ريان المغربي

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ