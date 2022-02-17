تعليم دمياط تناقش الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بموجهي عموم وأوئل المواد الدراسية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبداية النصف الثاني من العام الدراسي، بحضور صالح القصيفي، مدير عام التعليم العام، وباهر رزق مدير إدارة التوجيه الفني.

وأكد "وكيل الوزارة" انتظام العملية التعليمية يوم كامل بجميع مدارس المحافظة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

موجها بالإلتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكافة مدارس المحافظة، وتحديث البيانات من علي أرض الواقع، مؤكدا أن كل مايهمه هو انتظام العمل بالمدارس بدون عجز معلمين حتي يستفيد جميع أبنائنا الطلاب.

بالإضافة الي التنبيه علي جميع المعلمين بالالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية المقررة في الفصل الدراسي الثاني والحرص علي تفاعل الطلاب معهم أثناء شرح المناهج الدراسية بالطرق التي تم تدريبهم عليها لضمان فهم واستيعاب الطلاب للمناهج بعيدا عن الحفظ والتلقين.

ووجه "خالد خلف" الشكر والتقدير لجميع الموجهين العموم ولكل من شارك في تدريبات التنمية المهنية خلال فترة إجازة نصف العام.

وناقش بعض المسابقات الخاصة بالتوجيهات مؤكدا للجميع أنه لن يقبل الا بالمنافسة علي المراكز الأولى علي مستوى الجمهورية.

وطالب "وكيل الوزارة" موجهى عموم وأوئل المواد بالعمل بروح الفريق مع كافة المعلمين مؤكدا أن الموجه العام ليس وحده الخبير في تخصصه،ولابد من الاستعانة بالجميع للصالح العام.

وفي نهاية الاجتماع أوصى "وكيل الوزارة" الجميع بالتعاون والعمل على تطوير العملية التعليمية بالمدارس وإزالة المعوقات والعقبات أمام المعلمين والطلاب، مؤكدا أنه بفضل الله وجميع العاملين متوقعين الخير في النصف الثاني من العام الدراسي.

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