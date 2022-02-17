أخبار الفن | انطلاق شبكة FOX News في مصر وأفريقيا ..ديانا كرزون تكشف سر خسارة وزنها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية ..

أعلنت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، توسيع خدمات بثها لتشمل 44 دولة حول العالم، من بينها مصر ودول أفريقية، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 17 فبراير.

وأضافت خدمة البث العالمية فوكس نيوز مصر إلى قائمة المناطق الأفريقية التي يمكن مشاهدة المحتوى منها، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وساحل العاج وكينيا ونيجيريا ورواندا وزامبيا.



وتتيح الشبكة بحيث سيمكن الوصول إليه وتنزيله في أجهزة iOS وtvOS و"أندرويد" .

ويتوفر سعر الشبكة بـ 6.99 دولار أميركي شهريا، وذلك من خلال أجهزة الموبايل العاملة بنظامي iOS و"أندرويد"، بالإضافة إلى أجهزة "آبل تي في" و"أندرويد تي في" و"جوجل تي في" و"روكو" و"أمازون فاير تي في".

حلّت المطربة الأردنية ديانا كرزون ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، وتحدثت عن أسباب ابتعادها عن الوسط الفنى بسبب انشغالها بالحمل وولادة طفلتها الأولى، كما كشفت تفاصيل خاصة عن زوجها معاذ العمري وقصة الحب التي جمعتهما، وكواليس حفل الزفاف .

وقالت ديانا كرزون: "إن عمرها الآن 38 سنة، قائلة "الحب لا يعرف الانتظار" وبناء علي ذلك تزوجت، مؤكدة أن أخبار خطوبتي وزواجي وإنجابي كان يعرفها الجميع عبر السوشيال ميديا، وهذا لان زوجي وانا شخصيات عامة.

كشفت الفنانة صفاء جلال عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت صفاء جلال: "النهاردة يوم مش عادي.. النهاردة عيد ميلادي السنة دي.. معزولة في السرير إيجابي كورونا.. الحمد لله علي كل حال".

وأضافت صفاء جلال: "خلو بالكم من نفسكم الكورونا لسه موجودة وفجاة بتحصل.. ربنا يشفي كل مريض ادعولي يمكن ده آخر عيد ميلاد.. بحبكم قوي من قلبي".

كشفت الفنانة صفاء جلال عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت صفاء جلال: "النهاردة يوم مش عادي.. النهاردة عيد ميلادي السنة دي.. معزولة في السرير إيجابي كورونا.. الحمد لله علي كل حال".

وأضافت صفاء جلال: "خلو بالكم من نفسكم الكورونا لسه موجودة وفجاة بتحصل.. ربنا يشفي كل مريض ادعولي يمكن ده آخر عيد ميلاد.. بحبكم قوي من قلبي".

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة اعتداء الفنانة شمس الكويتية، على شاب بالضرب ومحاولة آخر منعها.

وأثار المقطع المتداول حالة كبيرة من الجدل، حيث تساءل المتابعون عن سبب الاعتداء، بينما رجح آخرون أن ما حدث قد يكون جزءا من مشهد تمثيلي لم يكشف عنه.