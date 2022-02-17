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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ستلعب دورًا حاسمًا فى نجاح مكافحة تغير المناخ

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال لقائه رئيسة المفوضية الاوروبية في بروكسل

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات مع مصر فى جميع مجالات، والتركيز على الفرص الاقتصادية المميزة 

كما اوضحت وفقا لتغريدة عبر حسابها على موقع تويتر ان مباحثاتها اليوم الخميس مع الرئيس السيسي شملت موضوعات مثل الاستقرار الإقليمى وحقوق الإنسان والطاقة والمناخ، مشيرة إلى أن مصر بصفتها رئيس COP27، ستلعب دورًا حاسمًا فى النجاح العالمى فى مكافحة تغير المناخ.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي، وحرصها على التواصل المنتظم معه فى ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبى، مؤكدةً رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

كما رحب الرئيس السيسي باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.

وكانت رئيسة المفوضية الاوروبية اليوم قد اعلنت عن اطلاق أول حزمة استثمار #GlobalGateway لأفريقيا، مشيرة الى أن جودة البنية التحتية مدفوعة بالقيم والتي يتم تنفيذها بشفافية وشراكة تامين، ستظهر قوة أوروبا في جذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمار - العام والخاص.

 

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