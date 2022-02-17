إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي.. فيديو

قال حسن النجار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب ، إن الفاتورة الالكترونية تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، مؤكدا أن الفاتورة الالكترونية سيقوم البائع بأصدار الفاتورة على المنظومة الإلكترونية.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، ان الفاتورة ستمرعلى منصة مصلحة الضرائب قبل وصولها الى المشترى وسيتم مراجعة كافة بنود الفاتورة.

وتابع النجار، أنه نعمل على إعطاء رقم للسلعة قبل الوصول للمستلم النهائي.



كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تكليفات لوزارة المالية بضرورة حصول الممولين على الختم الإلكتروني قبل بدء المحاسبة بالفاتورة الإلكترونية وفقا لما تضمنته أحكا قانون الإجراءات الضريبية الموحد برقم 619 لسنة 2021.

