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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باللحمة والدجاج.. طريقة عمل المكرونة المبكبكة

صدى البلد

 المبكبكة من أفضل الأكللا التي يمكن تناولها  في جو الشتاء البارد، أما عن طريقة عمل المبكبكة فيمكن أن تقدم باللحم و بالدجاج …

طريقة عمل المكرونة المبكبكة


مقادير المكرونة المبكبكة

كيس مكرونة صغيرة الحجم او 2 كيس حسب العدد
6 وحدات طماطم
3 فصوص ثوم مفرومين
2 بصلة متوسطة مفرومة
2 ملعقة صلصة طماطم جاهزة
لحم او دجاج 
سمنة
2 ملعقة صغيرة ملح
فلفل أسود
بهارات
ورق لوري
فلفل اخضر حار “حسب الرغبة”
 

طريقة عمل المبكبكة 
ضعي الماء في  اناء  على النار لسلق اللحمة أو الدجاج
بعد الانتهاء من عملية سلق اللحمة اغلقي عليها حتى لا تتفتت واحتفظي بالشوربة او بماء السلق
قومي بضرب الطماطم الطازجة في الخلاط لتتكون الصلصة
أحضري إناء آخر كبير وضعيه على النار
ثم اضيفي السمنة وقومي بالتقليب حتى الذوبان
ثم اضيفي البصل المفروم الى السمنة ولكن اتركي جزء صغير من البصل لا تضعيه الآن
اضيفي الثوم الى السمنة والبصل مع التقليب حتى الحصول على اللون الاصفر
اضيفي اللحم المسلوق الى البصل والثوم والسمنة مع التقليب حتى احمرارها قليلاً 
ملحوظه 
وذا كانت المبكبكة بالدجاج  بدل اللحم  شوحي الدجاج المقطع مع البصل دون سلق 
واذا كنتي ترغبي في الحصول على المذاق الحار اضيفي الفلفل الاخضر مع التقليب
بعد ذلك اضيفي صلصة الطماطم التي قمتي بتحضيرها وضربها في الخلاط
ثم اضيفي اليهم صلصة الطماطم الجاهزة مع التقليب
ثم اضيفي الى المقدار شوربة اللحم الذي تم سلقه سابقاً
ثم اضيفي كل البهارات الملح والفلفل الاسود والبهارات والورق اللوري
انتظري حتى غليان المقدار
اضيفي باقي البصل المفروم الذي تركناه بالجانب سابقاً
ثم قومي باضافة المكرونة الصغير الغير مسلوقه نيه يعني إليهم مع التقليب
اجعلى النار متوسطة ولا تنسي تقليب المكرونة كل 10 دقائق حتى لا تلتصق بالقاع
قومي بتجهيز ماء مغلي خارجاً لكي تزودي المياه علي الصلصة اذا نفذت
بعد اتمام النضج اغلقي النار فوراً
تقدم المكرونة المبكبكة وهي ساخنة

ملحوظة: يمكن تغيير اللحم بالفراخ واتباع نفس الطريقة في عمل المكرونة.

طريقة عمل المكرونة المبكبكة المكرونة المبكبكة المبكبكة المبكبكة بالدجاج

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