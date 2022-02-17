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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الرئيس السابق: كلينتون دفعت رشاوى لاتهام ترامب زورا بـ التجسس لصالح روسيا

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

زعمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب هزمها فقط في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بسبب "التواطؤ الروسي'' ، وهو ادعاء لم تتمكن من إثباته. 

ويتضح الآن أنها ربما دفعت أموالاً لخبراء أمن الإنترنت للتجسس على الرئيس السابق في محاولة لاكتشاف ما يدينه.
 

وندد مستشار سابق لدونالد ترامب بتوظيف هيلاري كلينتون المزعوم لمتسللين لتلفيق أدلة لدعم نظرية المؤامرة 'Russiagate' الخاصة بها.
 

وتحدث جورج بابادوبولوس، الذي كان مستشارًا لحملة ترامب الانتخابية لعام 2016 بشأن قضايا السياسة الخارجية، إلى قناة فوكس نيوز حول الكشف عن التحقيق الذي أجراه المحامي الخاص بيل دورهام في التواطؤ المزعوم - والذي أدى إلى نتائج عكسية على الديمقراطيين.
 

وقال بابادوبولوس: “كان هذا حرفيًا حول صنع موقف حول ترامب وشعبه جعل الأمر يبدو وكأنهم جميعًا، بمن فيهم الرئيس وعائلته، متواطئون بطريقة ما أو يعملون مع الروس”.
 

وكشف دور هام هذا الأسبوع أن كلينتون دفعت للمحامي مايكل سوسمان و "تنفيذي تقني" - يُعرف الآن باسم رجل أعمال أمن الإنترنت رودني جوفي - لاختراق الخوادم في برج ترامب وحتى البيت الأبيض بحثًا عن حركة المرور بينهم وبين بنك ألفا الروسي في من أجل استنتاج  سردي.
 

وأضاف مستشار ترامب السابق “ما نشهده كان صفًا رئيسيًا في الخداع والدعاية والحرف التجارية'. 

وتابع "في هذه الحالة، أعتقد أنه كان هناك الكثير من المصالح الخاصة في رئاسة هيلاري كلينتون - ولهذا السبب ترى كل هؤلاء الممثلين ينشطون بالطريقة التي كانوا عليها”

كما ذكر المستشار السابق كيف استُهدف من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت مبكر من هستيريا Russiagate.

وقال بابادوبولوس: “لم يكن الأمر يتعلق فقط بجمع  الاتهامات كان الأمر يتعلق بزرع الاختلاقات وتوجيه الادانات” متابعا "هذا ما يجب أن يفهمه الناس، لقد تم إعدادي"

وفي مارس 2016 ، التقى بابادوبولوس بالبروفيسور المالطي جوزيف ميفسود في لندن. 

وزعم ميفسود أن الروس لديهم معلومات عن كلينتون في شكل رسائل بريد إلكتروني. 

وذكر مستشار ترامب ذلك لاحقًا للمفوض السامي الأسترالي لدى المملكة المتحدة ألكسندر داونر. 

وقام داونر على الفور بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحادثة.

وانتهى الأمر باتهام بابادوبولوس بالإدلاء بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء جلسات استماع روسياغاتي للمستشار الخاص روبرت مولر - كما يقول لأسباب تافهة.

وقال: “عندما جاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحدث معي، سألوني عما إذا كنت قد سمعت أي شيء عن الروس” مضيفا "أخبرتهم أن ميفسود جاء إلي، وقالوا إنني أفسدت موعد الاجتماع".

وأطلق جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك ، تحقيقه غير المجدي في التواطؤ الروسي المزعوم في عام 2016 ، بناءً على الملف السيئ المصداقية الذي امتثله الجاسوس البريطاني كريستوفر ستيل ، لكن ترامب أقاله لاحقًا في مايو 2017.

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