الضرائب تكشف تفاصيل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .. فيديو

قال المهندس محسن الجيار مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية هي إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، في التحول الرقمي.

وأوضح محسن الجيار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفاتورة الإلكترونية تعني إصدار فاتورة بشكل إلكتروني لعمليات البيع والشراء، عبر المنظومة الإلكترونية وتمر الفاتورة عبر مصلحة الضرائب قبل وصولها إلى المشتري.

وتابع مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تقوم بمراجعة كل بنود الفاتورة بشكل إلكتروني، وإعطائها رقم مسلسل قبل وصولها إلى المستلم النهائي، موضحا أن تطبيق المنظومة يتم على مشروعين أحدهما يختص بعمليات البيع بين المؤسسات، والثاني يختص بالبيع ما بين المنشآت والمواطنين.