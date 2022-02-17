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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تنهي التحقيق في حادث إسقاط طائرة رئيسا رواندا وبوروندي عام 1994

الرئيس الرواندي جوفينال
الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا

رفضت محكمة فرنسية عليا محاولة أسر الضحايا إعادة فتح تحقيق غير حاسم في إسقاط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا عام 1994 الذي قتل هو والرئيس البوروندي سيبريان نتارياميرا ، مما أدى إلى بدء الإبادة الجماعية في رواندا.


وفي عام 1998 ، بعد أربع سنوات من إسقاط الطائرة عند اقترابها من مطار كيغالي الدولي ، فتحت عائلات الطيارين الفرنسيين الذين قُتلوا في الحادث تحقيقًا في الأحداث في محكمة فرنسية.
 

وأدت القضية إلى توتر كبير في العلاقات بين فرنسا ورواندا بعد أن أصدر القاضي جان لوي بروجيير أوامر اعتقال بحق تسعة أعضاء من الوفد المرافق للرئيس الرواندي بول كاغامي في عام 2006. 

واتهمت كيجالي باريس بمحاولة التستر على دعمها الخاص لهابياريمانا بقيادة الهوتو، التي بدأت بعد وفاته مذبحة منظمة لأكثر من 800.000 من التوتسي والتوا.
 

الجنود بقيادة كاجامي، الذين قادوا الجبهة الوطنية الرواندية التوتسي، وتم إلقاء اللوم عليهم في إسقاط طائرة هابياريمانا من طراز فالكون 50 بصاروخ أرض جو. 

ومع ذلك، فإن النظرية البديلة التي اقترحها محققون آخرون، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة كاجامي، تنص على أن هابياريمانا قُتل على أيدي متطرفين من الهوتو المعارضين لمفاوضاته الأخيرة من أجل السلام مع الجبهة الوطنية الرواندية المتمردة.

والتقطت صورة في 11 مايو 1994 في بويمبا من بول كاجامي، زعيم الجبهة الوطنية الرواندية التي يقودها التوتسي وهو يصافح ضابط كندي غير معروف في الأمم المتحدة.

ومع ذلك، تم إغلاق القضية في عام 2018 بعد أن أوصى المدعون الفرنسيون بإسقاط التهم بسبب عدم كفاية الأدلة ضد المشتبه بهم. 

ثم ناشدت عائلات الروانديين والبورونديين الذين قُتلوا في الهجوم ، بمن فيهم أرملة هابياريمانا، أغاثا، إعادة فتحه، لكن محكمة استئناف في باريس رفضت طلبهم في يوليو 2020.

وخلصت محكمة النقض، إحدى المحاكم العليا الفرنسية، يوم الثلاثاء إلى أن "التحقيق كان كاملاً ولم تكن هناك تهم كافية ضد أي شخص لارتكاب الجرائم المزعومة ، ولا أي مخالفة أخرى".

وقال فيليب ميلاك ، محامي أجاثا هابياريمانا ، لوكالة الأنباء الفرنسية: "بالطبع هذا القرار يخيب آمال المدعين الروانديين ، لكن في الواقع وقع الضرر منذ فترة طويلة".

وكان مقتل هابياريمانا في 6 أبريل 1994 و 11 آخرين ، بمن فيهم رئيس بوروندي نتارياميرا والعديد من وزرائه، القشة الأخيرة في عقود من التوترات التي اندلعت في عدة حروب أهلية بين أعضاء من أغلبية الهوتو والأقلية التوتسي العرقية في رواندا.

وخلال سنوات الحكم الاستعماري البلجيكي، تم استخدام سياسة فرق تسد لقلب الهوتو والتوتسي ضد بعضهم البعض من خلال الادعاء بأن الهوتو كانوا من السكان الأصليين في المنطقة وأن التوتسي كانوا غزاة سعوا إلى تهجيرهم. 

وفي غضون ساعات من وفاة هابياريمانا، شرع قادة حركة قوة الهوتو المتطرفة في اغتيال قادة التوتسي والمعتدلين من الهوتو باستخدام "قوائم القتل" التي تم وضعها بالفعل ، وأقام الجنود والشرطة نقاط تفتيش في اليوم التالي وأجروا عمليات تمشيط لفحص بطاقات الهوية الوطنية للأشخاص ، والتي يشير إلى عرق حاملها. 

وتم إعدام أولئك الذين كانوا من التوتسي. في وقت لاحق ، تم تنظيم العصابات والغوغاء وهاجموا السكان المحليين.

فرنسا الإبادة الجماعية اسقاط طائرة الجبهة الوطنية طائرة الرئيس

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