"المضارين من الإيجار القديم" : مليون و300 ألف وحدة سكنية غير مأهولة.. فيديو

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن هناك مليونا و300 ألف وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان وتخضع لقانون الإيجار القديم.

وأضاف حجازي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، لن نقبل من أي مالك أن يشرد مواطنا فى الشارع.

وتابع أن الإرادة السياسية أصبحت متواجدة ووضعت الحكومة يدها على مشكلة السكن ووفرت سكنا لائقا للمواطنين.

وأشار نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إلى أن هناك 3 ملايين وحدة بقانون الإيجار القديم.