ضعف المياه عن مناطق بمركزي أبو حماد وفاقوس بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن ضعف المياه عن مناطق: "مركز ومدينة أبو حماد - قرى الوحدة المحلية بالشوبك، بنى عامر، العصلوجى التابعة لمركز الزقازيق" اليوم الجمعة الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٢ بدء من الساعة 7:00ص حتى الساعه 10:00ص نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه العباسة المرشحة.

كما أعلنت ضعف المياه عن مدينة فاقوس غدا الجمعة من الساعة ٦ ص حتى الساعة ١١ صباحا نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة فاقوس، لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء.

وناشدت الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، علمًا بأنه سيتم توفير سيارات مياه للمناورة بها خلال فترة الانقطاع، ويتم استقبال الشكاوى والبلاغات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى او محمول، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى.