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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيناس مكي: المخرج داوود عبد السيد استبعدني من بطولة "مواطن ومخبر وحرامى" بسبب رفضى تنفيذ مشاهد جريئة.. فيديو

ايناس مكي
ايناس مكي

كشفت الفنانة إيناس مكي عن أسباب استبعادها من المشاركة فى بطولة فيلم “ مواطن ومخبر وحرامى ” ، للمخرج داوود عبد السيد . 

حيث كشفت الفنانة إيناس مكي فى تصريحات تليفزيونية ، انها رشحت الى فيلم مواطن ومخبر وحرامى ، وعقدت جلسات عمل مع مخرجه داوود عبد السيد ، الا انها طلبت تعديل طريقة تنفيذ 7 مشاهد فى العمل نظراً الى جرائتهم الشديدة ، حيث كان من المقرر ان تظهر بملابس النوم الداخلية . 

واستكملت إيناس مكي أنها فوجئت ان المخرج داوود عبد السيد يقوم باستبعادها من العمل ، وحلت وجه جديد بدلاً منها . 

وأضافت إيناس مكي ، انها بعد ان شاهدت العمل فى العرض الخاص ، وجدت ان الدور الذى كان عبارة عن 35 مشهد تم حذفه ولم يتبقى الا الـ 7 مشاهد الجرئية فقط .

وقالت الفنانة إيناس مكي، إنها تعشق التمثيل الكوميدي وسبق أن قدمت العديد من الأعمال الفنية الكوميدية، مشيرة إلى أن والدها جزائري ووالدتها مصرية تركية.

وأضافت خلال برنامج "كلام ناس"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، ان الفنان أحمد مكي قدم أول عمل فني له في فيلم الحاسة السابعة كمخرج، لافتة إلى أن العين دائما تصيب أحمد مكي.

وأوضحت أن الكوميديان أحمد مكي نجم منذ وقت الدراسة، منوهة بأن لها خمس أخوات كلهم من الأب جزائري والأم المصرية التركية.

ايناس مكى الفنانة إيناس مكى كلام الناس داوود عبد السيد مواطن ومخبر وحرامي

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