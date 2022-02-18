فيات 500X وTipo تحصلان على محركات هجينة.. صور

اكتسبت سيارة فيات 500 إكس كروس أوفر وفيات تيبو هاتشباك واستيت محركات هجينة، مما يعني أن كل سيارة في نطاق العلامة التجارية متاحة الآن في شكل كهربائي.

تبدأ الأسعار من 27.585 جنيه إسترليني لطراز 500X Hybrid، بينما يبدأ سعر Tipo Hybrid من 27.595 جنيهًا إسترليني، ويمكن تمييزها عن نظيراتها الخاصة بـ ICE فقط بفضل الشعار الهجين الموجود على الباب الخلفي.

فيات 500X و Tipoتحصلان على محركات هجينة

يحتوي كلا الطرازين على محرك بنزين Firefly رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتراً ومحرك كهربائي بقوة 20 حصانًا لإنتاج قوة إجماليات مجمعة تبلغ 128 حصانًا و 177 رطلاً من عزم الدوران.

فيات 500X و Tipoتحصلان على محركات هجينة

يمكن للسائقين توقع وقت من 0 إلى 62 ميل في الساعة بمعدل 9.4 ثانية في 500X هايبرد و 9.3 ثانية في تيبو هايبرد.

يعتبر الزوجان هما أول سيارات فيات هجينة يمكن قيادتها بمحرك منفصل تمامًا، والذي تدعي شركة فيات أنه "يمكن أن يظل خاملاً لمدة تصل إلى 47٪ من الوقت"، بالإضافة إلى ان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 11٪.

فيات 500X و Tipoتحصلان على محركات هجينة

تقول شركة فيات إن المحرك الكهربائي يساعد على تحسين كفاءة وديناميكيات السيارات وأنها قادرة على العمل بالكهرباء وحدها عند بدء تشغيل المحرك، وعند الزحف إلى الأمام في حركة المرور وعند ركن السيارة كما أنها تستفيد من الكبح المتجدد.

فيات 500X و Tipoتحصلان على محركات هجينة

قال أوليفييه فرانسوا الرئيس التنفيذي لشركة فيات: "يمكننا الآن تزويد جميع عملائنا بحل تنقل مستدام، مهما كانت احتياجات التنقل الخاصة بهم، بتقنية بسيطة وبتكلفة معقولة، أنا فخور جدًا بهذا لاتساقها مع رؤيتنا:" إنها خضراء فقط عندما تكون خضراء للجميع ".

فيات 500X و Tipoتحصلان على محركات هجينة

ستتوفر 500X Hybrid و Tipo Hybrid للطلب في وقت لاحق من هذا الشهر، عندما تكشف شركة فيات عن المواصفات والأسعار. سيظهر الاثنان بعد ذلك لدى الوكلاء في وقت لاحق من الربيع.