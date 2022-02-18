كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

"ستوري" غامضة نشرتها ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي في تطبيق إنستجرام، أثارت الجدل حول عودة الحياة الزوجية مرة أخرى بين الطرفين، بعد مرور قرابة شهرين على إعلان طلاقهما.

شاهد الفيديو:



الفيديو الذي نشرته ندى الكامل قبل عدة ساعات في عيد الحب تضمن باقة من الورود تعلوها رسالة اعتذار، وتزامن ذلك مع إعادة أحمد الفيشاوي متابعة طليقته على موقع "إنستجرام"، ليزيد الجدل حول عودتهما إلى بعضهما، لكن لم تعد ندى الكامل لمتابعة الفيشاوي حتى الآن.



كشفت ندى الكامل، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب".