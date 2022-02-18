تعاون بين "تويوتا" و"ياماها" لتطوير محرك احتراق هيدروجيني

تعمل شركة ياماها موتورز اليابانية مع تويوتا موتورز لتطوير محرك V8 يعمل بالوقود الهيدروجيني سعة 5 لترات في إطار التحالف بينهما والتزام الشركتين الدائم بتعزيز محركات الاحتراق الداخلي.

وفقا لموقع "أوتو كار"، المتخصص في السيارات، تعهدت تويوتا وياماها إلى جانب مازدا وكاواساكي وسوبارو في وقت سابق بمواصلة الاستثمار في تطوير تكنولوجيا محركات الاحتراق. وظهر المصنعون اليابانيون الخمسة في مؤتمر صحفي مشترك أواخر العام الماضي للتعبير عن اهتمامهم "بتوسيع خيارات الوقود".

وتم صناعة محرك V8 الهيدروجيني الجديد بعد أن جربتها تويوتا في طراز كورولا خلال سلسلة سباقات Super Taikyu اليابانية معتمدة للمرة الأولى على وقود الهيدروجين، ثم كشفت لاحقا عن نموذج أولي لـ تويوتا GR Yaris يعمل بالطاقة نفسها.

ويعتمد المحرك الجديد على نفس المحرك المستخدم في سيارة لكزس RC F الكوبيه الرياضية، مع تعديلات في مضخات الحقن والرؤوس وأنابيب السحب وتقنيات هندسية أخرى.

وتدعي "ياماها" أن المحرك الجديد قادر على توليد 449 حصانًا عند 6800 دورة في الدقيقة وعزم دوران 398 رطلاً عند 3600 دورة في الدقيقة وهي أرقام متطابقة تقريبًا مع تلك الموجودة في إصدار تويوتا RC F Track.

لكزس RFC

وقال رئيس ياماها يوشيهيرو هيداكا: "تحتوي محركات الهيدروجين على إمكانية أن تكون صديقة للبيئة تماما ومحايدة للانبعاثات الكربونية وهو ما نسعى له مع الحفاظ على شغفنا بمحرك الاحتراق الداخلي على قيد الحياة، التعاون مع الشركات ذات الثقافات المختلفة ومجالات الخبرة المتنوعة بالإضافة إلى زيادة عدد الشركاء لدينا هي الطريقة التي نتطلع بها إلى المستقبل".

فيما قال "مات هاريسون" رئيس شركة تويوتا في أوروبا: استخدام وقود الهيدروجين سيسمح للشركة بالوصول للحياد الكربوني مع الاحتفاظ محرك احتراق ووجود أنبوب العادم وكل ذلك بلا عنصر كهربائي، كل ذلك بالإضافة لاحتفاظ السيارات ذات الوقود الهيدروجيني بنفس صوت سيارات السباق والضوضاء المميزة عند التسارع وهو عشق لكثير من محبي السيارات الذين يحبون هذا الصخب".