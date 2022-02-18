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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا تلدا تتلقى طلبات الشراء لسيارتها الهجينة الجديدة 2 Hybrid | صور

مازدا تلدأ تلقي طلبات
مازدا تلدأ تلقي طلبات الشراء لسيارتها الهجينة الجديدة 2 Hybr

فتحت شركة مازدا اليابانية استقبال الطلبات الآن لشراء سيارة تويوتا يارس 2 هايبرد سوبرميني الجديدة، وذلك قبل التسليم الرسمي للعملاء ابتداءً من شهر مايو القادم، حيث ستتوفر السيارة الجديدة في ثلاثة طرازات، مثل Yaris ولكن بأسعار تبدأ من 20300 جنيه إسترليني، فهي في الواقع أرخص بـ 520 جنيهًا إسترلينيًا من السيارة التي تعتمد عليها، وسيستمر بيع سيارة Mazda 2ذات محرك الاحتراق الخالص في الوقت الحالي، بسعر يبدأ من 16.575 جنيهاً إسترلينياً.

مازدا تلدأ تلقي طلبات الشراء لسيارتها الهجينة الجديدة 2 Hybrid

يأتي طراز Pureمن سيارة Mazda 2 ذات المستوى المبدئي بعجلات فولاذية بقياس 15 بوصة وغطاء سفلي أسود متباين للهيكل، وتشتمل المعدات القياسية على مساحات زجاج أمامي حساسة للمطر، ومصابيح خلفية LED، وتكامل مع الهواتف الذكية، وشاشة تعمل باللمس بقياس 7.0 بوصات، ونظام تثبيت السرعة بالرادار.

مازدا تلدأ تلقي طلبات الشراء لسيارتها الهجينة الجديدة 2 Hybrid

يرفع طراز Agile متوسط ​​الدرجة السعر إلى 21.150 جنيهاً إسترلينياً، مضيفًا عجلات من السبائك ، وشاشة أكبر للترفيه، وكاميرا عكسية، في حين أن سعر الطراز Selectالذي يتصدر النطاق يبلغ سعره 23.610 جنيهًا إسترلينيًا ويضع علامة على كل مربع خيار.

مازدا تلدأ تلقي طلبات الشراء لسيارتها الهجينة الجديدة 2 Hybrid

تعد سيارة 2 Hybrid هي أول سيارة إنتاج من شركة Mazda تصل كجزء من شراكة سيارات كهربائية جديدة بين Toyota و Mazda سيتم تصنيعها وتوريدها من قبل شركة تويوتا ولكن سيتم تسويقها حصريًا على أنها طراز مازدا، وتتمز بأنها أول هجين كامل ينضم إلى تشكيلة Mazda، وسوف يجلس جنبًا إلى جنب مع الإصدارات الهجينة المعتدلة من 2 و 3 و CX-30 و CX-5وسينضم في النهاية إلى السيارات الهجينة الأولى للعلامة التجارية من عام 2023.

مازدا تلدأ تلقي طلبات الشراء لسيارتها الهجينة الجديدة 2 Hybrid

ستعتمد 2 Hybrid على مجموعة نقل الحركة من Yaris Hybrid، مقترنة بمحرك بنزين توربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر بمحرك كهربائي واحد لإجمالي خرج للنظام يبلغ 114 حصانًا، سوف تتسارع من 0 حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 9.7 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 109 ميل في الساعة.

مازدا تلدأ تلقي طلبات الشراء لسيارتها الهجينة الجديدة 2 Hybrid

ستكون 2 Hybrid الجديدة قادرة على ما يصل إلى 74 ميلا في الغالون في الدورة المركبة WLTP بينما تنبعث منها ما بين 87 جم / كم و 93 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون مثل Yaris، ويبدأ التشغيل تلقائيًا في وضع EVويمكن قيادته مع إيقاف تشغيل المحرك لمسافات قصيرة بسرعات منخفضة. وهي مجهزة أيضًا بتقنية الكبح المتجدد.

مازدا تلدأ تلقي طلبات الشراء لسيارتها الهجينة الجديدة 2 Hybrid
مازدا تويوتا يارس يارس 2 هايبرد Mazda 2

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