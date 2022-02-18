جامعة حلوان فى أسبوع..... ضمن مشروع حياة كريمة إطلاق قافلة تنموية بنزلة عليان بجمعية عرب الترابين بالصف.... هيئة دولية تكرم عضو هيئة تدريس كلية الصيدلة

الدكتور ممدوح مهدى: جامعة حلوان تساهم فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تمريض حلوان تشارك فى المؤتمر الطلابي الثاني لكلية تمريض جامعة أسيوط

توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين كلية الصيدلة جامعة حلوان والصناعة

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضى العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

كرمت هيئة لوريال يونسكو الدكتورة ياسمين محمد عبد الله أبوزيد الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة حلوان، مدير مركز أبحاث ودراسات النانوتكنولوجي بجامعة حلوان وذلك بعد حصولها على زمالة لوريال يونسكو للمرأة بالعلوم على مستوي مصر عام ٢٠٢٠ عقب الإعلان عن مسابقات علمية لاختيار أفضل باحثة علي مستوي جمهورية مصر العربية.

وكان المشروع البحثي الخاص بزمالة لوريال يونسكو يتطلب تقديم أفكار بحثية لتنفيذها حيث يتم التصفية على مستوى كل دولة عربية، وتقدمت الباحثة بمشروع عنوانه النشاط المضاد للفيروسات لجسيمات اكسيد الحديد النانو مترية: بناء جسور التعاون بين جامعة حلوان وجامعة برمنجهام لمكافحة العدوي، ويستخدم المشروع تقنية النانوتكنولوجي لتحضير الجسيمات النانومترية لاكسيد الحديد النانومترية لتقييم اثرها المضاد للفيروسات ومن ضمن الفيروسات التي يتم دراستها خلال المشروع الفيروس المتسبب لجائحة كورونا المستجدة والمشروع مشاركة مع جامعة برمنجهام بإنجلترا.

وترتكز أبحاث الدكتورة ياسمين علي استخدام تقنية النانوتكنولوجي لمواجهة العدوي البكتيرية والفيروسية حيث حصلت الدكتورة ياسمين علي منحة من برنامج نيوتن مشرفة لأبحاث ما بعد الدكتوراة وكان البحث يرتكز علي معرفة تاثير العدوي الفيروسية علي الاثر العلاجي للجسيمات النانومترية وتم هذا البحث بالتعاون مع جامعتين لانجلترا وهم جامعة يونيفيرستي كوليج لندن وجامعة لندن متروبوليتان. وحصلت ايضا الدكتورة ياسمين علي الدكتوراة من جامعة نوتنجهام بانجلترا وكان المشروع البحثي الخاص بالدكتوراه يرتكز علي استخدام تقنية النانو لتحسين فاعلية عقار الريبافيرين لعلاج مرض الكبد الوبائي سي.

وجاء التكريم في حضور سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي المصرية، والكسندرا بالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوريال وأيضا الرئيس التنفيذي للمسئولية الاجتماعية في مجموعة لوريال.

وتتقدم جامعة حلوان وقيادتها الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بالتهنئة للدكتورة ياسمين محمد عبد الله علي هذا التكريم والتمثيل المشرف لجامعة حلوان الذي أكد علي دعم الجامعة الكامل لكافة أبنائها المتميزين والذين يمثلون نموذج وقدوي يحتذي بها في المشارف الدولية.

تأكيدا على الدور الحيوي والرائد والخدمي لجامعة حلوان فى تحقيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نفذت الجامعة قافلة تنموية ثقافية وفنية وذلك بنزلة عليان بجمعية عرب الترابين لتنمية المجتمع بالصف وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وإشراف مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقيادة الاستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، بالتعاون مع نائب محافظ الجيزة، واستهدفت القافلة برامج هامة وهى محو الأمية والحوار مع الجمعيات الأهلية ونشر ثقافة الفن في قرى حياة كريمة، وخلال القافلة تم توزيع بطاطين على المواطنين بجمعية عزة في نزلة عليان.

شارك في القافلة أساتذة من كليات الجامعة ووفد من طلابها.

ومن جانبه أشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة الى أن القافلة التنموية تأتي فى إطار دور الجامعة المجتمعي فى تقديم الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا، من أجل تحقيق دوراً فعالاً ومؤثرا وريادي فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتأكيدا على تحقيق خطة الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتتويجاً لتوجهات القيادة السياسية لمشاركة المجتمع المدني والشباب والمرأة في مبادرة "حياة كريمة " التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة .

شاركت كلية الفنون الجميلة من خلال الدكتورة امنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من طلاب الاتحاد بالكلية، كما قدمت الكلية خلال المبادرة ورشتي رسم لأطفال حضانة الجمعية، بالاضافة إلي أنه تم تجميل جدران الجمعية لإضفاء الذوق الجمالي لدى المترددين على الجمعية.

وفي ذات السياق شاركت كلية التربية في القافلة تحت إشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تتواصل الجهود المستمرة في المشروع القومي لمحو الأمية لأبناء جامعة حلوان للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة، وتم عمل امتحان فورى وأيضا توعية لسكان الصف بنزلة عليان بقضية محو الأمية، وشارك 60 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الرابعة في القافلة .

وقد نفذ برنامج محو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدكتور أحمد عبد الرشيد منسق ومشرف عام مشروع محو الأمية بالجامعة، الدكتور عبد الرازق ميراس مدير مركز محو الأمية وتعليم الكبار بكلية التربية، كما شاركت الكلية بعمل ورشة تدوير لاطفال الحضانة قدمها الأستاذ الدكتور محمد عبد الرازق.

وأيضا جاءت مشاركة كلية الخدمة الإجتماعية من خلال التواصل مع المواطنات بالجمعيتين لرصد واقع وإمكانية التعاون مع الجمعيات في نزلة عليان والمناطق المحيطة بها، حيث شارك من الكلية ا.م.د أيه الوزان، د.فيروز الشمندى.

وخلال القافلة تم عقد مقابلة بين الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد وقيادات من الجمعيات الأهلية في جمعية عزة للتنمية، وذلك لتوعية الجمعيات بدور الجامعة مع المجتمع المدني في محو الأمية وجذب المواطنين وتحفيزهم على برامج محو الأمية والاستفادة من قوافل جامعة حلوان في مختلف المناحي.

من جانب آخر تم استطلاع رأي إلكتروني بالتعاون بين مركز رصد بالجامعة ومركز تعليم الكبار بكلية التربية لرصد احتياجات طلاب كلية التربية بالجامعة والقاطنين في الصف للتعاون في تنمية الصف تحقيقا للاستدامة وتنمية الانتماء للطلاب بالمشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

حصلت كلية التمريض جامعة حلوان على المركز الثاني فى مسابقة الألعاب الترويحية ودورى المعلومات على مستوى كليات التمريض بالجامعات المصرية، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الطلابي الثاني لكلية تمريض جامعة أسيوط، وجاءت تلك المشاركة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، ومنسق أنشطة المؤتمر الدكتورة أيمان حسن وتحت إشراف أستاذ عبدالله يحيى مدير قسم رعاية الشباب بالكلية.

أكد الدكتور ممدوح مهدى على أهمية المشاركة الطلابية فى مختلف الفعاليات بما يثري ويعزز روح العمل الجماعي بين الطلاب الذي يسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وبناء الوعي وتطوير طاقاتهم و قدراتهم الشخصية، والعمل على بث روح التنافس والقيادة بين الطلاب.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة صفاء صلاح على ضرورة اتاحة الفرصة أمام طلاب كليات التمريض بالجامعات للتعارف وتوثيق الصلة بينهم من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يساهم فى

الإرتقاء بمستواهم الفكرى وفتح لهم آفاق جديدة للمعرفة، وتعميق قيمة العمل الجماعى.

جدير بالذكر انه تم مشاركة 16 جامعة مصرية وعربية وأهلية إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المشاركة ومعاونيهم.

وقعت كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، اتفاقية تعاون بين الكلية ويمثلها الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وشركة مصر للتكنولوجيا الحيوية ويمثلها الدكتور علاء بركات المدير التنفيذي للشركة.

بحضور الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إيهاب كمال مدير الأبحاث والتطوير بالشركة، الأستاذ عماد الجندي مدير المكتب العلمي للشركة.

هذا وقد تضمنت الاتفاقية العديد من سبل التعاون المشترك بين الكلية والشركة، والمتمثلة في قيام كلية الصيدلة بتقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بالشق التطبيقي للعاملين بالشركة والمساهمة في تطوير قدراتهم العملية، واتاحة الفرصة للفنيين والعاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لإجراء بعض التجارب العملية في مختبرات كلية الصيدلة وكذا التعاون المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الصناعة والتعاون للحصول على مشروعات بحثية مشتركة وكذلك التعاون في تنظيم الأحداث العلمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، كما اتفق الطرفان علي إمكانية استضافة الشركة لطلاب الكلية للتدريب على تصنيع المنتجات الحيوية.

أفاد الدكتور ممدوح مهدي أن التعاون مع الصناعة أحد أولويات جامعة حلوان وهو محور أساسي في استراتيجية الجامعة وأن الجامعة تدعم بقوة هذه الاتفاقية ومثلها من الاتفاقيات التي توطد التعاون مع الصناعة.

وقد أشار الدكتور سامح سرور إلي أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية حتى يمكن ربط البحث العلمي بالصناعة وحتى يكون له دور ملموس في تطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة، وأضاف سيادته إن مؤشرات البحث العلمي في مصر في تقدم مستمر حتى احتلت مصر المرتبة الثلاثين عالميا والأول أفريقيا في النشر العلمي الدولي ودائما ما تأتي الأبحاث الصيدلانية في مرتبة متقدمة جدا عالميا ما يدل على جودة وتميز البحث العلمي في هذا المجال، لكن يظل هناك انفصام بين هذه البحوث والصناعة وقد أن الأوان لسد هذه الفجوة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة الكلية للتعاون مع الجهات الإنتاجية والخدمية ووضع إمكانياتها في خدمة صناعة الدواء والصناعات الحيوية.

بينما أكد الدكتور علاء بركات أن شركة مصر للتكنولوجيا الحيوية تعد شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في مصر وأفريقيا، تهتم بنقل تكنولوجيا هذه الصناعة الهامة وتوطينها في مصر. وأن الشركة لها خطط طموحة فيما يخص التطوير والبحوث لذا تأتي الشراكة مع الجهات الأكاديمية والبحثية على قائمة أولوياتها.