أشيك اتنين في مصر.. روبي ومي عمر في كواليس رانيا وسكينة

نشرت الفنانة مي عمر صورة من كواليس مسلسل "رانيا وسكينة" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت مي عمر برفقة روبي من كواليس مسلسل رانيا وسكينة، وكتبت تعليقا: "أشيك اتنين في مصر رانيا وسكينة رمضان 2022 إن شاء الله".

وانطلق تصوير أحداث المسلسل الأسبوع الماضي في منطقة إمبابة، حيث يواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة أيام.



وتجسد روبي دور "سكينة" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.