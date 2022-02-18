تحديد موعد مباراتي الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد مباراتي “ محاربو الصحراء” أمام الكاميرون في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” يوم الجمعة 25 مارس في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، موعدًا لمباراة الذهاب بين الجزائر والكاميرون، تلك التي سيحتضنها ملعب “ جابوما” في مدينة دوالا الكاميرونية.

وتم تحديد يوم الثلاثاء 29 مارس في تمام التاسعة والنصف مساءً موعدًا لمباراة الإياب والتي سيحتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكان “ فيفا” قد عدل موعد مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة للمونديال، لتُقام يوم الثلاثاء 29 مارس بدلًا من الاثنين 28 ، على أن تُقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم الخميس 25 مارس.