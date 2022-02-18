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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحديد موعد مباراتي الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد مباراتي “ محاربو الصحراء” أمام الكاميرون في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” يوم الجمعة 25 مارس في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، موعدًا لمباراة الذهاب بين الجزائر والكاميرون، تلك التي سيحتضنها ملعب “ جابوما” في مدينة دوالا الكاميرونية.

وتم تحديد يوم الثلاثاء 29 مارس في تمام التاسعة والنصف مساءً موعدًا لمباراة الإياب والتي سيحتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكان “ فيفا” قد عدل موعد مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة للمونديال، لتُقام يوم الثلاثاء 29 مارس بدلًا من الاثنين 28 ، على أن تُقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم الخميس 25 مارس.

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