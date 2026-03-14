إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من أزمة بالشرايين بمستشفى بنها الجامعي

نجح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي في إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من ضيق شديد وحرج بالشرايين التاجية، بما في ذلك "الشريان الرئيسي المغذي للقلب" وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها و تحت إشراف الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر والدكتور ايهاب سعيد رئيس قسم التخدير.



وفور استقبال المريضة بالمستشفى تم التدخل الفوري وإجراء جراحة عاجلة لزراعة الشرايين التاجية (قلب مفتوح)، ونُقلت المريضة لعناية جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج وهي بحاله مستقرة.