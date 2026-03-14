الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كشف الطبي وصرف علاج للمواطنين خلال قافلة طبية بقرية منشية ناصر بديروط

توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين خلال قافلة طبية بقرية منشية ناصر بديروط ضمن مبادرة حياة كريمة
توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين خلال قافلة طبية بقرية منشية ناصر بديروط ضمن مبادرة حياة كريمة
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حرص الدولة على دعم المبادرات الصحية الرئاسية وتكثيف القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين والوصول بالرعاية الصحية إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي وفي إطار المبادرات الرئاسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن القوافل الطبية التي يتم تنفيذها في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوفير خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والقطاع الصحي لضمان وصول الخدمة الطبية للمستحقين في القرى والنجوع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز تابعت القافلة الطبية المتواجدة بمنطقة منشية ناصر التابعة لقرية صنبو بمركز ديروط، لمتابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تمت متابعة سير العمل بالقافلة والتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وخلال القافلة، تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال العيادات الخارجية المتنقلة، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان للحالات المترددة على القافلة، وذلك ضمن جهود المبادرات الصحية التي تستهدف تعزيز الرعاية الصحية داخل القرى.

وأكد اللواء محمد علوان أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لخطة المحافظة في دعم القطاع الصحي وتنظيم القوافل الطبية بمختلف المراكز، ومنها القوافل العلاجية المجانية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متقدمة إلى المستشفيات مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات الصحية والقوافل الطبية، بالتنسيق مع مديرية الصحة والوحدات المحلية، لضمان وصول الخدمة الطبية اللائقة لجميع المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين خلال قافلة طبية بقرية منشية ناصر بديروط ضمن مبادرة حياة كريمة

كشف الطبي وصرف علاج للمواطنين خلال قافلة طبية بقرية منشية ناصر بديروط

