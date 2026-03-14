ختام دوري "حريفة بلدنا" بمركز شباب الواسطى

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن ختام دوري كرة القدم الرمضاني بمركز شباب الواسطى التابع لإدارة شباب الفتح تحت شعار "حريفة بلدنا" يعكس الدور المهم الذي تقوم به مراكز الشباب في احتضان طاقات الشباب وتنمية مواهبهم الرياضية في أجواء تنافسية إيجابية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة وكيل الوزارة أحمد سويفي، تواصل جهودها في تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية بمختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الشباب واكتشاف المواهب الواعدة.

جاء ذلك بالتزامن مع ختام فعاليات دوري كرة القدم الذي نظمه مركز شباب الواسطى وسط أجواء رمضانية مميزة وحضور جماهيري كبير من أهالي القرية ومحبي كرة القدم، وبمشاركة 20 فريقًا من شباب المنطقة، حيث انطلقت المنافسات يوم 28 فبراير الماضي واستمرت في أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والروح الرياضية حتى المباراة النهائية.

وأسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق "كرواتيا" بالمركز الأول، بينما جاء فريق "إيطاليا" في المركز الثاني بعد مباراة قوية وممتعة بين الفريقين.

كما أضفى حضور الكابتن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر السابق ولاعب فريق مودرن سبورت أجواءً مميزة على ختام البطولة، حيث حرص على تشجيع اللاعبين والتقاط الصور التذكارية مع الشباب، مشيدًا بحسن التنظيم والإقبال الكبير على المشاركة في البطولة.

وعلى هامش ختام الفعاليات تم تكريم 33 من حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة حفظ كتاب الله، قبل أن يتم تسليم الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة وسط أجواء من الفرحة بين اللاعبين والجماهير.