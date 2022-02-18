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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مساعدات إغاثية للهلال الأحمر الأفغاني .. أبرز أنشطة التضامن في أسبوع |فيديو

صدى البلد

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي  الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة  من  ١٢ فبراير إلي ١٨  فبراير.

ونستعرض أبرز أنشطة الوزارة في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 12 فبراير

• التضامن الاجتماعي تنظم زيارة تعريفية لأبناء مصر من دور الرعاية إلى أكاديمية الشرطة في إطار مبادرة تنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم ودمجهم بالمجتمع.

• الهلال الأحمر المصري يرسل مساعدات إغاثية للهلال الأحمر الأفغاني للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني في مواجهة موجة الطقس السيئ الذي تمر بها البلاد.

• التضامن الاجتماعي تستمر في حملات إنقاذ المواطنين بلا مأوى بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

الأحد 13 فبراير

• برنامج "فرصة للتأهيل والتشغيل يوقع 20 بروتوكول مع 19 من شركاء المجتمع المدني لتمويل 50 ألف مشروع وتخرج دفعة من مستفيدي "تكافل" من الدعم للعمل.

• القباج تستقبل السفير البريطاني بالقاهرة بهدف تعزيز التعاون في مجالات تمكين التعاونيات الإنتاجية ودعم الجمعيات العاملة في مجال البيئة والتوسع في برنامج "وعي".

• وترأس اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية لبحث تحسين معاشات بعض المواطنين الذين يواجهوا ظروف صحية واجتماعية شديدة ومن أدوا خدمات جليلة للدولة.

• وتشارك في اجتماع مجلس الإدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد برئاسة لواء طبيب بهاء الدين زيدان.

• في إطار اكتشاف وتنمية مواهب الأولى بالرعاية، القباج تفتتح معرض "احلم" الذي تنظمه مؤسسة ساويرس للتنمية وبنك الإسكندرية لعرض لوحات أبناء مصر بدور الرعاية.
 
 
الاثنين 14فبراير

• التضامن الاجتماعي تطلق الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة بحضور كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية وتمثيل من الأسر الكافلة ومن أبناء مصر.

• وزيرة التضامن تلتقي برؤساء منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولي والاتحاد الأوروبي لاستشراف شراكة جديدة في مجالات الطفولة المبكرة والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

• وزيرتا التضامن والبيئة يبحثان مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة استعدادات المشاركة في مؤتمر التغير المناخي 2022 بشرم الشيخ.

• وزيرة التضامن تستعرض مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال يناير حيث استفاد 13 ألف مريض من الخدمات العلاجية منهم 981 بالمناطق المطورة.

• ترأس اجتماع اللجنة العليا بشأن مساعدات الأسر الأفقر والأولى بالرعاية من ضحايا جائحة كورونا المتوفين.

الثلاثاء 15 فبراير

• وزيرة التضامن تستقبل سفير دولة فنلندا لبحث سبل التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة والمسنين.

• التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية الرئيسية يوقعان بروتوكول تعاون لإقامة مركز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ومجمع خدمات متكاملة لهم بمحافظة القليوبية.

• التضامن تكثف عمليات مكافحة الفساد في برامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية وتحيل المخالفين للنيابة.. وتستعد لصرف شهر فبراير إلى 3,8 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة".

• صندوق مكافحة الإدمان يطلق مهرجان "أنت أقوى من المخدرات" لتنمية مهارات الأطفال وتوعيتهم بأضرار التدخين بحديقة الحيوان بالجيزة.

الأربعاء 16 فبراير

• مجلس الوزراء يوافق على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد المباشر لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية بالمناطق المطورة لنقل سكان المناطق العشوائية في سكن كريم.

• نيابة عن دولة رئيس الوزراء، القباج تلقي كلمة مصر في افتتاح القمة العالمية للإعاقة المنعقدة بمدينة أوسلو يومي 16 و17 فبراير الحالي.

• القباج تزور مقر التضامن بالعاصمة الإدارية وتسارع في استكمال التجهيز وإنشاء غرفة عمليات للربط شبكي وللإسعاف الاجتماعي مع جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

• استمرار نجاح تمويل قرض "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي ووصول عدد المستفيدات إلى ما يقرب من ٢١ ألف مستفيدة بإجمالي ٣٥٥ مليون جنيه.

الخميس 17 فبراير

• وزيرة التضامن ترأس اللجنة المحركة لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، بمشاركة وزارة الخارجية ورؤساء الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة البريطانية.

• القباج تلتقي بمستشار الهيكلة بالوزارة بشأن الإعلان عن الوظائف القيادية لجزء من الوظائف الشاغرة بعد موافقة التنظيم والإدارة على هيكل الوزارة الجديد.

• وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لاستعرض خطة تطوير المجلس ويستشرفا سبل التعاون.

• التضامن الاجتماعي تصدر تقرير أداءها مع المجالس النيابية خلال دور الانعقاد الثاني تستقبل خلاله 190 عضوًا وتتلقى 5,500 من مجلس النواب و635 طلب من الشيوخ بنسبة رد 93% و99,7% على التوالي.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=322748233224525&id=100064680523614&sfnsn=scwspwa

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