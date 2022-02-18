دعاء سهيل: 90% من حالات زيادة الوزن بسبب الشهية المرتفعة

وقالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض وزن مريض السمنة يكون من خلال الاستماع إلى المريض، لمعرفة الأسباب التي دفعت به إلى زيادة الوزن، ومن ثم وصف الكورس المناسب للفئة العمرية والحالة الصحية.

وتابعت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ضرورة لمتابعة مريض السمنة لمعرفة معدل خفض وزنه أولا بأول، ومن ثم العمل على تغيير الكورس حال وجود ضرورة، مضيفة أن مكمل الباستا يحتوي على الألياف المهمة التي تقلل الشهية بصورة فعالة للغاية.

وأضافت دعاء سهيل، أن 90% من زيادة الوزن ناتجة عن الشهية العالية، وتناول الوجبات السريعة، وعدم تناول المياه.

الوجبات السريعة

وشددت "سهيل"، على ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية، خلال الزيوت المهدرجة الضارة للصحة.

وتابعت أن المعدة تحتفظ بصورة كبيرة بقشور التفاح الأخضر، كما أن تناول ألياف البيسليم أمر مهم، لأن المعدة تحتفظ بهذا العشب أو الألياف لمدة 14 ساعة، وتؤدي إلى الشعور بالعطش، ومع تناول المياه يزيد حجم الألياف، وتأخذ حيزا كبيرا من المعدة، وبالتالي خفض الوزن مع مرور الوقت.