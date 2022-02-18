انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

وجه الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب مصر السابق، رسالة لـ من سانده بعد وفاة والدة ، ونشر فيديو له عبر حسابة بموقع تويتر.

شاهد الفيديو:



وظهر إبراهيم سعيد فى الفيديو وهوى يبكى قائلا “ بشكركو على الوقفة اللى وقفتوها معايا، وبشكر كل الناس اللى شالت أبويا”.



وتابع: "شكرا لكل من ساندني الله يرحمك يا اطيب ابويا و وقفوا معايا .. مهما قولت أسماء فى ناس وقفت معايا مكنتش متوقع وفى ناس تانية وقفت معها ملقتهمش ، ربنا يرحمهم الحمد الله ربنا اعطه اكتر ماكنت متوقع بجد بشكر كل الناس اللى شالته معرفش الناس دى جت منين الحمد الله على كل حال وربنا كريم".