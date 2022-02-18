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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

وجه الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب مصر السابق، رسالة لـ من سانده بعد وفاة والدة ، ونشر فيديو له عبر حسابة بموقع تويتر. 

شاهد الفيديو:


وظهر إبراهيم سعيد فى الفيديو وهوى يبكى قائلا “ بشكركو على الوقفة اللى وقفتوها معايا، وبشكر كل الناس اللى شالت أبويا”.


وتابع: "شكرا لكل من ساندني الله يرحمك يا اطيب ابويا و وقفوا معايا .. مهما قولت أسماء فى ناس وقفت معايا مكنتش متوقع وفى ناس تانية وقفت معها ملقتهمش ، ربنا يرحمهم الحمد الله ربنا اعطه اكتر ماكنت متوقع بجد بشكر كل الناس اللى شالته معرفش الناس دى جت منين الحمد الله على كل حال وربنا كريم". 

شاهد الفيديو:
 

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