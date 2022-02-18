بـ الأبيض| سميرة سعيد تبهر متابعيها .. شاهد

نشرت الفنانة الديفا سميرة سعيد، مجموعة صور جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة سميرة سعيد، بإطلالة غاية في الشياكة والجمال، أبهرت بها متابعيها، مرتدية فستانا فضفاضا نال اعجاب متابعيها.

طرحت الديفا سميرة سعيد.. على يوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة، "ما استريحتش" وهى السادسة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت ان تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

"ما استريحتش " من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.

سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى ، و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

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