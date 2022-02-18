13 مليار جنيه خسائر الأسهم في البورصة الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 11535.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 1983.82 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 2991.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.52% ليغلق عند مستوى 13744.26 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4542.97 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 725.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.652 مليار ورقة منفذة على 174 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.123 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.