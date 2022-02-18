غدا .. البرلمان العربي يعقد مؤتمره الرابع لرؤساء البرلمانات بالقاهرة

يعقد البرلمان العربي غدا السبت الموافق 19 فبراير ٢٠٢٢م مؤتمره الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة بمقر جامعة الدول العربية ، وذلك بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.

ويناقش المؤتمر الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي والتي سترفع إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها، والتي جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن، حيث نتج عن الاجتماع بلورة رؤية عربية برلمانية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات.

وكانت اللجنة التحضيرية التنسيقية للمؤتمر قد اختتمت أعمالها التي انعقدت خلال اليومين الماضيين والتي حضرها ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية.