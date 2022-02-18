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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مينا عطا: مش بفهم أغاني ويجز.. وبنتي بترقص على كيفي كده

الفنان مينا عطا
الفنان مينا عطا

قال الفنان مينا عطا، إنه ليست لديه أى مشكلة فى مشاركة مطربي الراب في أغنية ثنائية، لافتا إلى أنه يستمع إلى هذه الأغانى.


وأضاف عطا خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”،:"بالنسبة لأغانى مطرب الراب ويجز ، مش بفهمها وبحتاج أدرسها".


وأوضح مينا عطا:" بنتى بتحب أغنية كيفي كدا لويجز، وممكن ترقص عليها طول اليوم".

ونوه  الفنان مينا عطا، بأنه يشجع النادى الأهلى، معقبا:"لكن أنا حمار كرة، وماليش فى لعب الكرة، وخلال الدراسة كنت أذهب إلى غرفة المزيكا؛ بدلا من حصص الألعاب.

تقديم الاغانى


ولفت المطرب مينا عطا، إلى أنه يستمتع بمشاهدة الفنانين محمد هنيدي، ماجد الكدوانى والفنان القدير عادل إمام.

وعن غيابه عن الساحة الفنية وعدم تقديم اغانى فى فترات متقاربة قال :" بحب أعمل أغانى تتسمع ومعروفة"، لافتا إلى أنه يقوم بإنتاج الأغانى بنفسه.

الفنان مينا عطا الاغاني مطربي الراب ويجز النادي الأهلي

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