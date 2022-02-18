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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على استعداد المدارس لاستقبال الطلاب غداً

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتهاء مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من استعداداتها لاستقبال الطلاب، غدا السبت، في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2021\2022، وتم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتم توزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة و الفصول.

وسوف تستقبل 328 مدرسة" تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين"  بمحافظة كفر الشيخ، غداً السبت،  الطلاب، في حين ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب بعد غد الأحد، فى ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وعقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا لمتابعة الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني، بحضور غادة جابر النحاس، مدير إدارة المتابعة ،وأعضاء المتابعة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، لبث روح التعاون بين أعضاء المتابعة ونقل الخبرات بينهم، ليصب ذلك في خدمة الميدان التعليمي، ودقة المتابعة والنقل الواقعي  لحالة المدارس وما تحتاجه لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشيداً  بالجهد المبذول، مطالبا ببذل المزيد ،وتكاتف الجهود لتذليل كافة العقبات ومن ثم استمرار العطاء والتعلم في المدارس تحقيقا للغايات التعليمية المنشودة.

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