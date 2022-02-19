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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج فيلم تمساح النيل يروى تفاصيل عن أسطورة السباحة "أبو هيف"

نبيل الشاذلى
نبيل الشاذلى

كشف المخرج نبيل الشاذلى عن كواليس اخراجه لفيلم تمساح النيل للسباح العالمى عبد اللطيف أبو هيف .


وقال  نبيل الشاذلى، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc،  أنه خريج جامعة الإسكندرية عام 1963 وقدم للهجرة إلى كندا برفقة أصدقائه وذلك بعد وفاة أبيه وهو ما صعب عليه أن يخبر والدته بهذا الأمر.

 

وأشار نبيل الشاذلى ، إلى أنه قابل أخ السباح عبد اللطيف أبو هيف فى ذلك الوقت بمحض الصدفة والذى اقترح عليه وقتئذ أن يدعو أخيه على الغذاء فى منزله حتى يقنع والدته بقبول فكرة هجرته إلى كندا  وكان ساعتها الأخير السباح " أبو هيف " بطل وسباح عالمى تتحدث عنه كافة وسائل الإعلام العالمية .

عبد اللطيف أبو هيف الاسكندرية جامعة الإسكندرية منى الشاذلى المخرج تمساح

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