ما تخافوش.. وزير التعليم: اكتسبنا خبرة كبيرة فى تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة مطمئنة هذا العام من ناحية الإجراءات الإحترازية والوقاية من فيروس كورونا، حيث أنه تم إكتساب خبرة كبيرة على مدار العامين السابقين.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التعاون بين وزارة التعليم والصحة على أعلي مستوي، موضحا أن العالم كله الأن بدأ بالإتجاه لتخفيف الإجراءات والقيود.

وتابع وزير التعليم : "تلك الضوابط التي وضعناها أستقرت وأصبحت الناس على الأرض تدركها.. ووزارة الصحة طلبت مننا أن تكون مدة الإغلاق التي كانت زمان 14 يوم تتحول إلى 7 أيام.. والأمور فى طريقها للأفضل".