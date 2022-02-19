حسام موافي: مرضى تليف الكبد المتقدم لا ينبغي لهم الصوم.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن الكبد يمد الجسم بالسكريات المخزنة داخله خلال الصيام، حتى لا يشعر الصائم بأي مضاعفات.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكبد يعتبر ضابط السكر، لذا فإن الأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد المتقدم لا ينبغي لهم الصوم، موضحا أن مريض التليف الكبدي في المراحل المتقدمة لا يستطيع كبده مد الجسم بحاجته من السكريات فتحدث له غيبوبة.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن مسألة الصيام تحتاج إلى العلم، والعلم يقول إن مريض تليف الكبد المتقدم ممنوعا من الصيام، مردفا: «إذا كنت شايف إن الصيام خيرا لك يمكنك أن تصوم، لكن ممكن يحصلك مشكلة كبيرة».