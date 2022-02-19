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منوعات

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

قرش الشبح
قرش الشبح

تعج مياه المحيطات بالمخلوقات العجيبة والنادرة، فقد اكتشف العلماء في نيوزيلندا سمكة قرش الشبح المخيفة والنادرة، والتي كانت قد فقست حديثًا.

 

عثر العلماء على سمكة القرش الشبح حديثة الفقس على عمق 1.2 كيلومتر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، حسبما أفاد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

 

اكتشف فريق من الباحثين في المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي (NIWA)، السمكة النادرة بالصدفة أثناء إجرائهم مسحًا بشباك الجر للمجموعات الموجودة تحت الماء في تشاتام رايز.

 

يعتقد العلماء أن سمكة القرش الصغيرة قد فقست مؤخرًا حيث كان بطنها لا يزال ممتلئًا بصفار البيض.

 

القرش الشبح هو حيوان يعيش في المياه العميقة، مخلوق غضروفي يشبه أسماك القرش والشفنين، يُعرف أيضًا باسم الكيميرا، ومن النادر جدًا مشاهدة هذه المخلوقات.

 

أما بالنسبة لأسمائهم، فيُطلق عليهم اسم أسماك القرش الشبح لأن الطبيعة الغضروفية لهياكلهم العظمية تمنحهم صفة غريبة وخارقة.

 

يقول «بريت فينوشي» عالم مصايد الأسماك في المعهد الوطني للمياه والغلاف الجوي وعضو في فريق بي بي سي: "يصعب العثور على الأنواع النادرة التي تعيش في المياه العميقة بشكل عام، وأسماك القرش الشبح، على وجه الخصوص، تميل إلى أن تكون غامضة تمامًا، لذلك نحن فقط لا يمكن أن تراهم كثيرًا".


 

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سمكة قرش قرش الشبح نيوزيلندا هيئة الإذاعة البريطانية القرش سمكة القرش اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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