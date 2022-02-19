بركات يحذر الزمالك من فخ بترو اتليتكو في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

حذر محمد بركات نجم الأهلي الأسبق فريق الزمالك من منافسه بترو أتلتيكو الأنجولي في سباق التأهل عن المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال بركات عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن بيترو أتلتيكو سيلعب 4 مباريات متتالية في أنجولا وهو الأمر الذي يجعل فرص تأهله كبيرة حال تحقيقه الفوز.

وأضاف:" بيترو أتلتيكو سيلعب ضد الوداد المغربي على ملعبه ثم سيلعب ضد ساجرادا ذهاباً وإياباً على نفس الملعب في أنجولا ثم يواجه الزمالك على نفس الملعب".

وأشار إلى أن الزمالك سيعاني حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام ساجرادا للعودة سريعاً لسباق المنافسة خاصة أن مواجهتي الوداد المغربي في غاية الصعوبة بالجولتين الثالثة والرابعة.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي، في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته بنقطة واحدة، متساويًا مع بترو أتلتيكو الأنجولي، فيما يأتي ساجرادا رابعا دون نقاط، ويتصدر الوداد المغربي الترتيب بـ3 نقاط.

وكان الزمالك استهل دور المجموعات بالتعادل الإيجابي 2-2 مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي.

ويسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى تصحيح مسار الزمالك واستعادة الثقة مجددا، بعد التعادل (2-2) في مستهل دور المجموعات أمام ضيفه بيترو أتلتيكو.