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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إقبال طلابي ضعيف بجامعة عين شمس في أول يوم دراسي.. صور

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، إقبالا ضعيفا من الطلاب، وسط تأمين جيد على البوابات الرئيسية والأسوار وتشديد التفتيش والتأكد من هوية الطلاب.

وسادت، اليوم "السبت"، حالة من الهدوء التام داخل الحرم الجامعي وإقبال ضعيف من قبل الطلاب في بداية ساعات اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.

وخلت أغلب أركان الجامعة من الطلاب في أول أيام الدراسة، باستثناء ساحة كلية الحقوق التي تواجد بها عدد قليل من الطلاب.

وأكدت جامعة عين شمس علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وتستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى  2021 / 2022 بتطبيق صارم للاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، والتشديد على تطبيق كافة الاجراءات أثناء انتظام الدراسة.

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جامعة عين شمس الإجراءات الاحترازية العملية التعليمية تطبيق الاجراءات الاحترازية طلاق الفصل الدراسي الحرم الجامعى للفصل الدراسي الثاني

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