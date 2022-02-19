سناب شات يسمح بـ تغيير اسم المستخدم.. إليك الطريقة

أعلن تطبيق سناب شات، عن أنه سيتيح لجميع مستخدمي منصة سناب شات Snapchat، على مستوى العالم القدرة على تغيير أسماء المستخدمين الخاصة بهم، مع وصول تحديث عالمي للتطبيق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قالت مالكة سناب شات إن ميزة تغيير أسماء الحسابات ستكون متاحة لكل من مستخدمي نظام التشغيل iOS وأندرويد اعتبار من 23 فبراير، لمساعدة رواد المنصة على تغيير الاسم أو المعرف الذي تم استخدامه في بداية إنشاء الحساب دون الحاجة إلى استبداله بحساب جديد.

وأوضح سناب شات أن ميزة تغيير اسم المستخدم، لن تؤثر على المزايا الأخرى بحسابات المستخدمين على سناب شات، مثل قائمة الأصدقاء، ورموز Snap، ونتائج Snap، والذكريات، وغيرها، وستعرض خاصية التغيير القادمة تنبيها إذا استخدم مالك الحساب اسما تم استخدامه من قبل، وذكرت شركة سناب أن المستخدم سيكون بإمكانه تغيير اسم الحساب مرة واحدة سنويا.



كيفية تغيير اسم المستخدم على سناب شات

إذا كنت ترغب في تغيير اسم المستخدم بحسابك على سناب شات، سيتعين عليك الانتظار طرح التحديث الجديد لإصدار التطبيق على الهواتف الذكية يوم 23 فبراير، ثم قم باتباع التعليمات الموضحة أدناه، ولكن قبل القيام بذلك، تأكد من تحديث تطبيق سناب شات على هاتفك، وبمجرد التحديث اتبع الخطوات الآتية:

أولا: ابدأ بفتح تطبيق سناب شات على هاتفك بمجرد تحديثه.

ثانيا: عند فتح التطبيق، انقر على أيقونة Bitmoji أو الرمز الخاص بك، في الزاوية العلوية اليسرى من الكاميرا للتوجه إلى قسم الملف الشخصي.

كيف تغير اسم المستخدم على سناب شات

ثالثا: بعد النقر، سيظهر لك عدد من الخيارات، في الزاوية اليمنى العليا ومن هناك، يمكنك تحديد الإعدادات setting من خلال النقر على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى.

كيف تغير اسم المستخدم على سناب شات

رابعا: بمجرد النقر فوق “اسم المستخدم username”، الذي يظهر لك زر باللون الأزرق.

كيف تغير اسم المستخدم على سناب شات

خامسا: قم بإدخال اسم المستخدم الجديد الذي تريد أن يظهر لمتابعيك، ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك تغييره إلا مرة واحدة في السنة.

كيف تغير اسم المستخدم على سناب شات

سادسا: بعد تحديد هذا الخيار، ستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك، ثم اضغط على “التالي” لإنهاء التغيير وتكون قد انتهيت.