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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سناب شات يمنح المستخدمين طريقة جديدة لجني الأرباح عبر التطبيق

سناب شات
سناب شات

أتاحت الشركة المالكة لمنصة سناب شات Snapchat، أدوات على التطبيق ستتيح لبعض المستخدمين طريقة جديدة لكسب المال، حيث سيتمكن صناع المحتوى من جني الأرباح عبر الإعلانات التي تظهر في القصص التي ينشرونها.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تتمثل طريقة سناب شات الجديدة في إدخال تعديلات على ميزة القصص بالمنصة ضمن الحسابات الخاصة بـ منشئى المحتوى أو الشخصيات العامة الذين يملكون عددًا كبيرًا من المتابعين.

 

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سناب شات يمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح عبر التطبيق
 

وستمكن الميزة متاحة فقط لفئة المستخدمين الذي تشير إليهم المنصة باسم Snap Stars، وتميز حساباتهم بنجمة ذهبية، من تحقيق الدخل عن طريق الإعلانات، حيث تختبر سناب شات طريقة لبث الدعايات التجارية في القصص العامة.

وستشارك سناب شات الأرباح مع صناع المحتوى اللذين ينتمون إلى فئة Snap Stars، كما ستوزع نسب الأرباح عليهم تبعا لعدد المتابعين لديهم، وتبعا لعدة مقاييس تراعي عدد مرات النشر وعدد مرات المشاركة لتلك القصص.

وستظهر الإعلانات ضمن ميزة القصص لحسابات الشخصيات العامة، وتعد هذه الخاصية أحدث الطرق التي تقدمها منصة مشاركة الصور لصناع المحتوى لاستثمار وجودهم عبر التطبيق وتحقيق المزيد من الأرباح.

ويأتي تقديم الإعلانات أثناء التشغيل ضمن قصص حسابات محددة على سناب شات في قسم Discover للمتابعين، وهي تعد المرة الأولى التي يحصل فيها صناع المحتوى على نسبة من عائدات الإعلانات.

وتبعا للمعلومات، تختبر منصة سناب شات الميزة حاليا ضمن عدد معين من الحسابات للمبدعين في الولايات المتحدة، على أن يتم طرحها بشكل أوسع خلال الأشهر المقبلة.

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