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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية تنزيل الصور على سناب شات واسترجاع الذكريات وحفظها

كيفية تنزيل الصور
كيفية تنزيل الصور على سناب شات واسترجاع الذكريات وحفظها

يواجه العديد من مستخدمي تطبيق سناب شات بعض الصعوبات عند استخدام التطبيق، والتى تتعلق تنزيل القصص والذكريات من سنات شات إلى ألبوم الصور في الهاتف والعكس بالإضافة إلى حفظ الصور الموجودة على التطبيق إلى هواتفهم، خاصة أن سناب شات يعد واحدا من التطبيقات الأكثر استخداما عند القيام بالتقاط الصور والفيديوهات المميزة.  

 

وبحسب موقع Technique How فإن هناك عدد من الخطوات التى يجب اتباعها عند القيام بحفظ صور سناب شات في هاتفك،بالإضافة إلى استرجاع صور الذكريات والصور القديمة ونقلها وذلك من خلال الآتى : 
 

أفضل طرق نقل صور وذكريات سناب شات من الهاتف إلى الكمبيوتر.. شاهد

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كيفية تنزيل ستوري سناب من الإستديو

Exclusively Launched for iPhone, Snapchat for Android Now has More Users

1.افتح تطبيق سناب شات على هاتفك الذكي

2.اسحب الى الأعلى على شاشة الهاتف بعد فتح التطبيق

3.تظهر خيارات عديدة أمام المستخدم منها البوم الكاميرا

4.اضغط على البوم الكاميرا.

5.افتح الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في معرض الصور والفيديو ضمن جوال العميل.

6.اختيار صورة أو مقطع فيديو من البوم الكاميرا.

7.اضغط على إرسال.

8.اختيار قصتي لإرسال الصورة أو الفيديو 

 

طريقة حفظ صور سناب شات في ألبوم الكاميرا

Snapchat Snappables: spelletjes spelen met je Snapchat-vrienden

1. بعد فتح تطبيق "سناب شات" مرر اضغط على علامة سناب شات الموجودة في الجزء العلوي من شاشة التطبيق.

2. قم بالضغط على علامة الترس (الإعدادات) في أقصى يمين الشاشة.

3. اضغط على خيار "الذكريات" Memories

4. اذهب إلى القائمة التي تحمل عنوان "حفظ الوجهات" واضغط على خيار "حفظ إلى"

5. اختر "ألبوم الكاميرا فقط"؛ يتيح لك تحديد هذا الخيار حفظ الصور مباشرة في ألبوم الكاميرا لهاتفك قبل إرسالها

 

استرجاع الصور من الذكريات في السناب شات

Snapchat rolls out Cartoon Lens: How to click photos, record videos of your cartoon self | Technology News,The Indian Express


1. وللقيام باسترجاع عدد من الصور والذكريات الخاصة بك في سناب شات يجب القيام بالآتى بحسب الموقع الرسمي لسناب شات :

2. الاستعادة: وستظهر الذكريات المستعادة كقصة مميزة في الذكريات إذا كان لديك Snap محفوظ منذ عام واحد على الأقل.

3. ويمكنك مشاركة هذه القصة مع الأصدقاء أو حفظها في ألبوم الكاميرا، أو مجرد العودة بالذكريات إلى الأوقات الماضية.

4. يجب سحب استعادة الذكريات الـ Snaps من الذكريات، ولا يجب سحبها من "القسم الخاص بي فقط"، حيث يمكنك دائماً إزالة الـ Snap من العودة إلى الذكريات أو تعطيل الميزة تماماً.

5. ولإيقاف تشغيل خاصية استعادة الذكريات
انقر على زر الإعدادات على شاشة ملفي التعريفي لفتح الإعدادات
مرر للأسفل وانقر على "الذكريات"
مرر للأسفل للانتقال إلى الخصائص
إلغاء تشغيل استعادة الذكريات

 

كيفية تنزيل الصور من السناب إلى ألبوم الكاميرا

Snapchat&#39;s never-ending magic with &#39;Open your Snapchat&#39; | Passionate In Marketing

1. افتح تطبيق سناب شات في هاتفك 
2. اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية من الشاشة
3. اضغط على الإعدادات في الزاوية العلوية ثم حدد الذكريات
4. اضغط على خيار مكان الحفظ save button  
5. ويمكن اختيار حفظ الصور في الذكريات أو معرض الوسائط أو الذكريات ومعرض الوسائط. 
 

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