فلتر جديد من جديد من سناب شات لمعرفة شكلك في ميتافيرس

أصدر تطبيق Snapchat سناب شات مرشحا جديدا "فلتر" للمستخدمين ليعرض لهم الشكل المستقبلى الذى سيكونون عليه في العالم الافتراضى، ميتافيرس، والذى سينطلق خلال الفترة القادمة على منصات التواصل الاجتماعي.



وبحسب موقع TechCrunch فإنه يمكن للمستخدمين في سناب شات فتح الكاميرا الخاصة بهم في التطبيق لمسح رمز QR على سناب شات والتعرف على الشكل الجديد الخاص بهم في ميتافيرس .

وتعمل عدد من التطبيقات ومنصات التواصل ومنها تطبيق سناب شات على تطوير الإمكانات الخاصة بها لملائمة أدوات الواق الافتراضي مثل مشروع ميتافيرس والذى أعلنت عنه شركة ميتا، فيسبوك سابقا، منذ أشهر قليلة، حيث يعتبر المشروع طريقة ثورية للطريقة التى تعمل بها تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتعتقد شركات مثل سناب شات أن الواقع المعزز أكثر ملاءمة لإنشاء ميتافيرس من الواقع الافتراضي حيث يمكن للواقع المعزز أن يساعدنا على إطلاق نسخ شبيهة لحد كبير من شخصياتنا في عالم ميتافيرس، حيث أنه في الواقع الافتراضي ، نحتاج إلى نوع من الصور الرمزية لتمثيلنا ، وإلا فإننا مجرد نقطة غير مرئية.

ولكن في الواقع المعزز فإن الفرضية هي تغيير العالم الحقيقي بطريقة تساعدنا على الانخراط بشكل أعمق فيه، حيث تعد فلاتر الواقع المعزز في سناب شات ممتعة لدرجة كبيرة ، حيث كان التطبيق قد أصدر مؤخرا عدد من الفلاتر الشبيهة لشخصيات ديزني والتى التي حصلت على 2.8 مليار استخدام في الأسبوع الأول بعد إصدارها.

