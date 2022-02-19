مصرع 4 عمال وإصابة6 فى انهيار مدخنة مصنع طوب بميت غمر

لقي 4 عمال مصرعهم فيما أصيب 6 آخرون حتى الآن فى انهيار مدخنة مصنع طوب بجوار كوبرى ابو نبهان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بسبب الطقس السئ.



وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانهيار مدخنة مصنع طوب بجوار كوبرى ابو نبهان التابعه لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ووجود متوفين ومصابين .



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انهيار مدخنة مصنع طوب بسبب الطقس السئ.



فيما تمكنت قوات الحماية المدنية حتى الآن من استخراج 4جثامين من تحت الأنقاض بالاضافه الى 6 مصابين فيما جارى البحث عن متوفين أو ناجين من تحت الأنقاض .



وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والجثث على ذمة تصرفات النيابة.