علاء عابد يترأس وفد البرلمان العربي بالمؤتمر الرابع لرؤساء المجالس النيابية

ترأس المستشار علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، ورئيس لجنة التطرف ومكافحة الإرهاب، وفد البرلمان العربي المشارك في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

واستقبل رئيس وفد البرلمان العربي، المستشار حنفي الجبالي رئيس محلس النواب المصري، المشارك في اعمال المؤتمر.

كما التقي علي هامش اعمال المؤتمر، بعدد من السفراء ورؤساء البرلمانات المشاركين، حيث التقى بمعالي سفيرة دولة الإمارات ، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بجامعة الدول العربية، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بجمهوريه مصر العربية.