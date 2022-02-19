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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: إشادة ملك بلجيكا بما حققته مصر شهادة للتاريخ

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع ملك بلجيكا

قالت الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، علينا أن نتوقف كثيرًا عند زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة "الإفريقية- الأوروبية"، بالقراءة والتحليل والأهداف والتوقيت، وحجم اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة مع زعماء ورؤساء وكبار المسؤولين، ستكشف حرص الكثير من دول العالم على تعزيز علاقاتها مع مصر التي تشهد تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في سياستها الخارجية بفضل الرئيس السيسي.

وأوضحت "ثابت"، اليوم السبت، أن توقيت الزيارة التي استمرت لعدة أيام جاء مهمًا في ظروف دولية وإقليمية دقيقة حيث جائحة كورونا وتداعياتها على جميع دول العالم في كافة المجالات خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والصحي بالإضافة إلى ما يمر به العالم من قلاقل و توترات و صراعات وتجاذبات تؤثر بطبيعة الحال على دول العالم.

وأضافت عضو مجلس النواب، علينا أن نتوقف برهةً من الوقت أمام تصريحات ملك بلجيكا خلال لقائه مع الرئيس السيسي والذي أشاد فيها بما وصلت إليه مصر وما حققته من إنجازات، فهي بمثابة شهادة للتاريخ عما تعيشه مصر في عهد الرئيس السيسي، بلجيكا ليست مجرد دولة عادية، وإنما ذات وزن عالمي ينظر إليها المجتمع الدولي على أنها أحد أهم الدول في أوروبا، ومن هنا تأتي أهمية شهادته لمصر.

وشددت على أن العالم بات ينظر إلى مصر بنظرة جديدة ومغايرة عما كانت عليه مصر في العقود السابقة، فمصر باتت الآن واحة الأمن تنطلق دون توقف نحو البناء والتنمية، وركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تشهد  أزمات مستمرة ومتواصلة، وهي تكاد تكون الدولة الوحيدة التي نجت من مخططات الفوضى والخراب وسط إقليم مضطرب ومتوتر، تتصاعد فيه الأحداث والمتغيرات سريعة الإيقاع، ويعول عليها كثيرًا في تحديد مصير ومستقبل دول الجوار والحفاظ على أمن المنطقة.

السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي كورونا المجتمع الدولي

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