سناب شات يوفر ميزة جديدة لحماية 250 مليون مستخدم

أعلنت منصة سناب شات Snapchat، عن طرح ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بمشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع صديق، والتي من المفترض استخدامها كنظام أمان مؤقت بينما يكون الأصدقاء والعائلة في طريقهم إلى موعد ما أثناء الليل.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تشبه ميزة سناب شات الجديدة تطبيق Find My على نظام التشغيل iOS، حيث يمكن للمستخدمين الذين قاموا بالاشتراك في الميزة مشاهدة ومشاركة الموقع الدقيق لمدة 15 دقيقة أو بضع ساعات مع أصدقاء محددين.

سناب شات يسمح للمستخدمين بمشاركة موقعهم في الوقت الفعلي





وتهدف ميزة شات الجديدة، والتي ستصل لمستخدمي التطبيق على الهواتف الذكية إلى مساعدة المستخدمين من أجل تقليل مخاطر المطاردة أو التعرض للضغط لمشاركة الموقع باستمرار أثناء استمرارهم في استئناف حياتهم الاجتماعية، وستكون الميزة متاحة فقط بين الأصدقاء المشتركين على التطبيق.

ويمكن للمستخدمين إيقاف المشاركة مؤقتا دون إرسال إشعار للطرف الآخر، وأنهم يمكنهم مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع الأصدقاء الفرديين فقط، كما تقول سناب شات إنه لأسباب تتعلق بالسلامة لا يوجد خيار لمشاركة الموقع في الوقت الفعلي إلى جميع الأصدقاء على المنصة، وستكون الميزة معطلة بشكل افتراضي.

ميزة سناب شات

ولتمكين الإعداد، ينتقل المستخدمون إلى الملف الشخصي لأحد الأصدقاء وحدد مدة مشاركة الموقع، وسيظهر حالة مشاركة الموقع المباشر في نافذة الدردشة مع هذا الصديق، وعند تشغيل الميزة سيتم تذكير المستخدمين بأن الأداة مخصصة للاستخدام مع الأصدقاء المقربين والعائلة فقط.

ويعد هذا التحديث هو أول ميزة لمشاركة الموقع المباشر على منصة سناب شات، ويتوفر للمستخدمين بالفعل خيار السماح للأصدقاء برؤية مكانهم عندما استخدموا التطبيق آخر مرة، ويظهر على خريطة سناب التي يستخدمها 250 مليون مستخدم نشط لمنصة سناب شات شهريا.

ويشار إلى أن شركة سناب، أتاحت مؤخرا ميزة جديدة لمستخدمي منصة سناب شات Snapchat، على مستوى العالم، تتمثل في القدرة على تغيير أسماء المستخدمين الخاصة بحساباتهم، مع وصول تحديث عالمي للتطبيق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت مالكة سناب شات إن ميزة تغيير أسماء الحسابات ستكون متاحة لكل من مستخدمي نظام التشغيل iOS وأندرويد اعتبار من 23 فبراير، لمساعدة رواد المنصة على تغيير الاسم أو المعرف الذي تم استخدامه في بداية إنشاء الحساب دون الحاجة إلى استبداله بحساب جديد.