عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا تباشر إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل.. الأحد

إثيوبيا تباشر إنتاج
إثيوبيا تباشر إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل

 

تباشر إثيوبيا، الأحد، إنتاج الكهرباء من سدّ النهضة على نهر النيل، على ما أعلن مسؤولان لوكالة الأنباء الفرنسية ”فرانس برس“، اليوم السبت.

وقال مسؤول في الحكومة لوكالة الأنباء الفرنسية ”فرانس برس“ معلقا: ”غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد“، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان، فيما أكد مسؤول آخر تلك المعلومات.


 

السودان يؤكد ضرورة التوصل إلى حل قانوني وملزم لقضية سد النهضة

وزير خارجية ليتوانيا يوضح موقف الاتحاد الأوروبي من سد النهضة


وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.

وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميجاواط، تم تخفيضه إلى 5000 ميجاواط.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء السدّ وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.

ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا، في يوليو الماضي، أنها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

وفي سبتمبر الماضي، دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.

اثيوبيا سد النهضة الكهرباء مصر السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: الحرارة تنخفض 3 درجات عن المعتاد |فيديو

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

رمضان والمناهج وتأجيل الدراسة..معلومات هامة يجب معرفتها مع بداية الصف الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن يؤكدون على دعم السلام في الشرق الأوسط

إنفوجراف|جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

3 أيام من الطقس السيء.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

مجموعة الزمالك.. بترو أتلتيكو يفاجئ الوداد بهدف في الشوط الأول

وزير الخارجية الأوكراني: مستعدون لكل السيناريوهات

"التعليم": قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية متروك للمحافظين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

فيديو جراف.. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

اﻟﻤﺰﻳﺪ