عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"تأهيل المقبلين على الزواج" تختتم أعمالها بتكريم المشاركين

صدى البلد

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، في ختام فعاليات برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج"، المقام بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، بدار ضباط المدرعات بالقاهرة، لتدريب وتأهيل٢٥٠ شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية على أسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة تحافظ على المجتمع وتدفعه للتقدم والنماء.


أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون بين الوزارة والأزهر الشريف للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، من خلال التوعية بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة، بعد ملاحظة انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع، مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف برامج التوعية الأسرية والمجتمعية على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد فضيلة الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حرص الأزهر -بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر- على التعاون مع كآفة مؤسسات الدولة لحماية الأسرة المصرية من التفكك، وتحصين الشباب من الانسياق خلف الأفكار الهدامة التي تحاول العبث بأمن المجتمع وسلامته.

كما حرص كلٌ من معالي وزير الشباب والرياضة وفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على تكريم الشباب المشاركين في الدورة الرابعة من برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج".


وعبر الشباب عن سعادتهم البالغة بالمشاركة والاستفادة من الخبرات والمعلومات التي ألقاها المحاضرون من علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى، مطالبين بتعميم البرنامج على كآفة مراكز الشباب والرياضة الموجودة في جميع المحافظات.

وتأتي الدورة الرابعة لتأهيل المقبلين على الزواج استمرارًا لجهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تصحيح المفاهيم، ونشر الوعي، ومواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، ودوره في لم شمل الأسرة والعمل على استقرارها.

IMG-20220219-WA0049
IMG-20220219-WA0049
IMG-20220219-WA0047
IMG-20220219-WA0047

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

باع ذهب أمه وعارض طقم معالق بـ 20 ألفا.. كيف يعيش توفيق عكاشة الآن؟

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

رمضان والمناهج وتأجيل الدراسة..معلومات هامة يجب معرفتها مع بداية الصف الدراسي الثاني

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

إصابة أحمد سيد زيزو بـ كورونا قبل لحظات من مواجهة الزمالك وساجرادا

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

ترشيحاتنا

عميل أوكراني متورط في تفجير في دونيتسك .. تفاصيل

رئيس شركة المياه والصرف: استقرار الوضع في شمال وجنوب سيناء بعد موجة السيول

شوط أول سلبي بين الزمالك وساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا

إيفا فارما تعلن موقف دواء مولنوبيرافير مع لقاح كورونا

محمد صلاح يسجل في انتصار ليفربول على نورويتش بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برق ورعد في سيناء.. الأرصاد: المنخفض الجوي تحول لكتل سحابية وانتظروا الثلوج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

فيديو جراف.. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

اﻟﻤﺰﻳﺪ