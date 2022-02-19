خناقة على الهواء بسبب الإيجار القديم.. وأحمد موسى يخرج فاصل.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد، من أجل إجراء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر.

ونشبت مشادة حادة بين ضيوف الإعلامي أحمد موسى، بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بين مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وشريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر.

ووجه مصطفى عبد الرحمن حديثه لـ رئيس اتحاد مستأجري مصر: "في طرف لا يريد أن يطرح أي حلول ويتمسك بأشياء قديمة" ورد عليه شريف الجعار: "أنا متمسك بالقانون".

وتابع مصطفى عبد الرحمن: "مفيش طرد للمستأجرين بلاش مزايدة أنت مش لاقي كلام تقوله"، ورد عليه شريف الجعار: "ده كلام يتقال".

وخرج الإعلامي أحمد موسى، إلى فاصل للسيطرة على أسلوب الحوار بين ضيوف الحلقة.

