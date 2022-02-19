الأزهر عن فتوى الكد والسعاية: تؤصل لحقوق الأفراد في الأسرة.. فيديو

قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس للمودة والرحمة في الحياة الأسرية، معقبا: "الأسرة هي الركن الركين في أي مجتمع".



وأضاف "الحديدي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الأسرة حجز الزاوية في المجتمعات، إذا ما استطعنا أن نحافظ على الأسرة استطعنا أن نكون مجتمعا صالحا فيه الأخلاق والقيم والسلوكيات المنضبطة".

وأشار: "إعادة العمل بفتوى الكد والسعاية تؤصل لحقوق الأسرة ولحقوق الأفراد في الأسرة الذين ساهموا بشكل أو بآخر في نماء الثروة في هذه الأسرة"، متابعا: "المرأة لها الحرية في أن تتعاقد من خلال الذمة المالية المستقلة لها وتكتب العقود وتبيع وتشتري".