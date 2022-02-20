إيهاب منصور: لدينا مليون وحدة شاغرة تحت قانون الإيجار القديم..فيديو

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي بمجلس النواب، إن مشكلة الإيجار القديم موروثة منذ سنوات طويلة، وأن الجميع ينتظر سواء مستأجرين أو ملاك القرارات التي سيسفر عنها نقاشات اللجنة ومسار ذلك في البرلمان ".

وأضاف في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONفي فقرة خصصها البرنامج لمناقشة رؤية الأحزاب لمشروع قانون الإيجار القديم في أعقاب الحوار المجتمع، أن البرلمان يرغب في بث رسالة طمأنة للجميع أن النواب يسعى لحلول متوازنة قائلاً : بعض المستأجرين خائفين مما يقال أنه تشريد لهم، وأنا بقلهم لا أحد يجرؤ على تشريد السكان تحت أي مسمى ".

وأوضح أن حجم المشكلة ترصده الأرقام وهي عبارة عن 3 ملايين وحدة مؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم منها نحو 2.5 مليون وحدة سكنية ونحو 500 ألف منها غير سكني قائلاً : في الإيجار القديم سكني وغير سكني غير مشغول طبقا لإحصائيات 2017 يصل لمليون وحدة، والمشغول يصل لـ2 مليون وحده سكنية".

ولفت إلى أنه وفقاً لهذه الأرقام يمكن صياغة تصور بتجزيء المشكلة وهو ما يسرع الوصول لحل دون وقوع خسائر على أي طرف ..على حد قوله ".