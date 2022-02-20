كابتن وليد مراد يكشف عن المعلومات التي تلقنها بخصوص هبوطه بالطائرة بمطار هيثرو خلال العاصفة "يونيس".. فيديو

قال الكابتن وليد مراد طيار بشركة مصر للطيران ، إن هناك مركز عمليات يوفر لنا جميع المعلومات الخاصة بالرحلة عند تعييننا علي أي رحلة طيران ويقوم بمتابعتنا من بداية الرحلة حتي نهايتها.

واضاف وليد مراد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناة "اكسترا نيوز" ، إنه تم إبلاغي أن هناك ثلوج في مطار هيثرو وتم إبلاغي بالمطار البديل في حالة فشل هبوط الطائرة بسبب الطقس .

وأوضح وليد مراد ، أن الجميع يعرف إنها رحلة طيران ولكن بالنسبة لنا هي مهمة نقوم بتأديتها علي أكمل وجه بالإضافة إلي تنفيذ جميع إجراءات السلامة وهذا من أجل الوصول بسلام .



